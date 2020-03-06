台塑四寶公布2月營收表現，受到農曆年工作天減少加上新型冠狀病毒的衝擊，台塑四寶單月營收全數雙衰退，其中又以台塑化衰退幅度最劇烈，單月營收月衰退21.4%、年減少12.9%。

台塑(1301)2月合併營業額127.6億元，月衰退7.9%、年衰退13.9%，主要係銷售量差減少，台塑表示，2月受新冠肺炎疫情影響，大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，致寧波廠區2月合計銷售量比1月減少2.8萬噸，另外，因麥寮AN及MMA廠2/7~3/3歲修，產量減少，因此2020年2月AN及MMA銷售量，合計比1月減少1.4萬噸。

南亞(1303)2月合併營業額為199.99億元，月衰退10.37%、年衰退4.58%。南亞表示，2月台灣因春節假期過後，工作天數增加，使塑膠產品營收增加；另外，電子材料產品也有增加，主要因應大陸疫情，部份訂單轉由台灣出貨；而化工產品則因EG售價下跌及副產品銷售量減少，致營收下滑；至於大陸方面，受到新冠病毒疾病擴散影響，各省市復工延遲，雖然南亞在大陸的各生產廠從2月中旬已復工營運，至2月底人員到崗達8成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品交運持續受到影響，各項產品營收減幅達3~4成，另外，南亞大陸各廠的營收，去年全年占合併營收達30.8%；而2月受到疫情影響，已降到20.7%。

台化(1326)2月合併營業額210.29億元，月衰退7.1%、年衰退23.7%，台化表示，受大陸疫情影響工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱，價量均下跌，與2020年1月比較減少16.2億元，衰退7.1%，其中量差減少7.9億元，售價差減少8.3億元，售價因為受到大陸新產能投產及疫情影響，市場買氣下跌，只有丙酮因同業減產價格回升外，所有產品價格皆低於去年。

台塑化(6505)2月合併營業額456.76億元，月衰退21.4%%、年減少12.9%；台塑化表示，2月原油平均煉製量為400千桶/日，比1月514千桶/日，減少114千桶/日，加上2月營業天數比1月少2天，合計2月煉油產品銷售量14,324千桶，較1月減售3,803千桶，售價方面，2月杜拜原油價格比1月下跌10.1美元/桶，雖外銷產品價差較1月走強，2月的油品平均售價仍比1月減少6.4美元/桶；烯烴事業方面，2月烯烴廠平均產能利用率99%，較1月平均產能利用率100%略減，合計2月烯烴產品總銷售量58.4萬噸比1月減少8.7萬噸，售價也因受新型冠狀病毒疫情影響，下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較1月減少60美元/噸、48美元/噸、59美元/噸；合計2月烯烴產品平均售價比1月減少68美元/噸。

(時報資訊)