林口警分局長陳保安贈送護手霜，慰勉所有女性同仁在工作崗位上的辛勞。(林口警分局提供╱吳亮賢新北傳真)

3月8日婦女節即將來臨，新北警新莊分局長林武宏今(6)上午特別準備口紅皂，到各組室及派出所贈送給所有女性同仁們，感謝她們的辛勤付出，林口分局長陳保安則致贈護手霜，慰勉她們在工作崗位上的辛勞，期許繼續一同守護民眾的幸福。

林武宏表示，越來越多的女性從事警職，女性堅強的韌性和細緻溫暖的特質，不僅能為民眾提供更專業、親民的服務，偵辦刑案更屢創佳績，適逢婦女節，特別準備優雅又實用的口紅皂，攜帶方便，更符合現在的防疫需求。

林武宏也提醒男警同仁，要多多體恤、愛護自己的太太及女朋友，「安太歲不如安太座，女性同仁要兼顧家庭與工作相當不容易，不好好呵護怎麼行！」

林口分局長陳保安今下午也特別到分局各單位，贈送給女性同仁護手霜，他表示，口罩防疫還不夠，專家都說沒事多洗手、多洗手沒事，只是勤洗手又噴酒精，加上冬日氣候乾冷，難免雙手乾粗、龜裂，此時護手霜就是最好的良伴。

陳保安說，隨著時代的演進，女性已不再只是家庭主婦，同時扮演著辛勤工作的職業婦女，他也特別感謝擁有多層身分的女警們，「她們的付出絕對不亞於男警，更感謝男警們身邊的偉大女性，這是男警們前進的動力！希望所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭」

(中時 )