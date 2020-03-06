聯強(2347)自行結算2020年2月合併營收約為189億元，較去年同期的216億元大約減少12%。排除匯率影響數，年減9%。聯強表示，大陸、香港為受武漢肺炎疫情影響的主要地區，2月營收確實有明顯的下滑；除大陸、香港以外的其他地區則表現相對穩健，分別有4%~16%的成長。

聯強農曆年後在大陸的復工狀況方面，聯強在大陸總計有24個業務平台，目前已有23個平台恢復正常運作，到班率逾八成。

聯強2月業績下滑，月減率14.58%，年減12.36%；依產品別，資訊產品2月營收為110億元，較去年同期減少約19%；通訊產品的營收為11億元，較去年同期衰退24%；消費性電子產品的營收為14億元，與去年同期持平；IC元件的營收54億元，較去年同期成長4%。

聯強2020年1~2月合併總營收約為408億元，年減率約23%；其中：資訊產品前2月營收251億元，較去年同期減少23%，佔總營收的比重為61%；通訊產品累計營收25億元，較去年同期減少30%，佔總營收的6%；消費性電子產品累計營收36億元，較去年同期略增1%，佔總營收的比重為9%；IC元件前2月營收為96億元，較去年同期減少29%，佔總營收的比重為24%。

(時報資訊)