今年全國學生音樂比賽團體賽臨時停辦，衝擊國二及國一生的競賽成績積分。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情不明，雲林縣春季縣長盃較貼身的7項技擊競賽確定停辦，可能影響國中升高中職學校免試入學的超額比序。教育處表示，今年國三生的超額比序成績只採計到國三上學期，較有影響的是國二生。

雲林區免試入學超額比序採計志願序最高8分、經濟弱勢1分、就近入學5分、出缺席紀錄5分、無記過紀錄5分、均衡學習9分、偏遠小校2分；獎勵紀錄、競賽成績、體適能三項最高25分；教育會考30分，總分90分。

因新冠肺炎疫情未降溫，今年的春季縣長盃跆拳道、太極拳、柔道、角力、柔術、摔角、 國武術等7項競賽取消舉辦，其餘項目不變。

此外，原定三月後陸續登場的全國學生音樂比賽、全國學生舞蹈比賽、音樂比賽、創意戲劇比賽、鄉土歌謠比賽等團體賽程全都停辦。

雲林區免試入學採計競賽成績分個人賽和團體賽，全國團體賽（20人以上者）第一名採計4分之7分、第二名4分之6分、第三名4分之5分、第四名4分之4分。全縣團體賽第一名4分之3分、第二名4分之2分、第三名4分之1分。

許多國中家長反應，全國、全縣賽事停辦，勢必衝擊升高中職的超額比序成績，盼能有補救方法。

雲林縣議員李明哲表示，在提報成績之前，如有機會的話應該補辦競賽，讓所有學生有公平競爭的機會，已請教育處向教育部反應。

教育處表示，今年國三生的超額比序成績已在寒假結算完畢，最近停辦的賽事不影響成績，有衝擊的是國二生，視參賽類別而有差異。三月登場的雲林縣中小學聯合運動會、七月的全縣運動會原則上維持，但加強防疫工作。

(中時 )