台灣投資人愛「息」成癡，元大投信為了迎合投資人需求，要推出一個月配息的台股基金，元大投信董事長劉宗聖表示，這檔台股基金不但要月月配，且不配本金，年終有資本利得就配，因此，甚至一年可能配息13次。

元大投信董事長劉宗聖指出，元大投信率先推出近年難得一見的台股主動型基金-元大台灣高股息優質龍頭基金，兼具「高股息+優質+龍頭」之主動式配息型基金，透過專業研究團隊採嚴謹高規格篩選方法，自台股具有高成長性的龍頭企業中，精選出具備高息優勢之公司，以期形成最佳化的投資組合，透過收益平準金設計提供月配息及年終配機制，因此，一年可望配13次。

元大投信總經理黃昭棠指出，台灣加權股價指數現金殖利率過去平均4.23％，且從2011年迄今，配發股息已高達新台幣9.5兆元，企業配發股利率更逐年攀升已高達61％，穩健的配息能力更促使外資持有台股比重達43％，遠高於外資佔韓國股市的35%及日本股市的29％，如此優異的配息能力，也造就台股邁向全新的地貌與天際線，除了投資人加大布局台股市場外，在個股的選擇上，也從著重營收至優質化的穩健成長與ESG，更從頻繁進出的交易型走向穩健持有的配置型，確實值得台灣投資人積極參與。

元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示，本基金操作首重風險，在個股的挑選上衡量公司風險承受度及核心競爭力，同時透過大數據計量的運用，精選優質龍頭個股為標的外，並衡量股息配發力，最終形成投資組合。由於本基金為主動型的台股基金，因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機時，得以彈性地進行布局，以2013年SARS為例，台股波段(2003/1/23-4/28)下跌18.5％，但在三個月後漲幅31.7％，半年後更高達46.8%，雖然本次肺炎疫情與SARS不同，但台股具有堅強韌性與自我修復能力，卻在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。

元大台灣高股息優質龍頭基金即將於3月17日至3月24日募集，除了正是以深耕台灣、高現金股息殖利率，以及具備優質產業龍頭地位企業為布局外，還訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅，落袋為安的配息機制設計，適合投資人作為中長期配置。

(工商 )