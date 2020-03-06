鎧勝-KY連兩年虧損 惟去年赤字收斂 15:112020/03/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鎧勝-KY（5364）公布去年度財報，儘管第四季持續獲利約1,800萬元，然因去年第一季赤字幅度太大，全年稅後淨損6.31億元，每股稅後淨損1.5元，連續第二年繳出赤字財報。 不過相較於2018年每股淨損4.13元，鎧勝-KY去年度虧損已大幅收斂，同時去年第四季小賺1,800萬元，為連續三個季度獲利。 鎧勝-KY董事會也通過，將在6,000萬股額度之內，發行現金增資參與發行海外存託憑證（GDR），全案將提請股東常會通過，鎧勝-KY訂6月18舉行股東常會。 (工商 ) #鎧勝-KY #赤字 #虧損 #收斂 #獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 跌點收斂逾百點 台股拚守11,200點關卡 11:492020/03/02 財經 陸汽車業來電 5家轉虧為盈 04:102020/03/03 焦點新聞 Fed擬降息 台指期跌幅收斂 04:102020/03/03 證券．權證 陸航空業虧損 2月逾百億人民幣 04:092020/03/04 焦點新聞 最後疫根稻草…港bossini撤台 04:102020/03/04 財經要聞 慧洋2月營收8.45億 每股稅前虧損0.09元 16:232020/03/04 財經 慧洋 2月每股虧損0.09元 04:102020/03/05 證券．權證 《觀光股》亞都麗緻明暫停交易，傳涉台中據點策略調整 17:392020/03/05 財經 榮成受衝擊 2月營運吃虧 04:102020/03/06 證券．權證 《觀光股》不堪虧損，台中亞緻9日熄燈 14:152020/03/06 財經 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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