鎧勝-KY（5364）公布去年度財報，儘管第四季持續獲利約1,800萬元，然因去年第一季赤字幅度太大，全年稅後淨損6.31億元，每股稅後淨損1.5元，連續第二年繳出赤字財報。

不過相較於2018年每股淨損4.13元，鎧勝-KY去年度虧損已大幅收斂，同時去年第四季小賺1,800萬元，為連續三個季度獲利。

鎧勝-KY董事會也通過，將在6,000萬股額度之內，發行現金增資參與發行海外存託憑證（GDR），全案將提請股東常會通過，鎧勝-KY訂6月18舉行股東常會。

(工商 )