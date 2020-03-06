阿Ken和紀培慧日前上17直播節目《趣你的娛樂》擔任來賓，阿Ken近看濃眉大眼、鼻梁高挺，很多人覺得他像溫昇豪，黃鴻升卻說：「阿Ken像班史提勒，他就是不講話站在那邊看著你，你都想笑。」他認為紀培慧演技好，跟Ken哥演對手戲要忍笑應該很難，紀培慧則說：「Ken哥認真起來有不同的面向會被吸引，就不會覺得需要忍笑。」阿Ken曾在溫哥華留學念戲劇系，他應黃鴻升要求隨口背出幾句《理查三世》的劇本台詞，還講解劇情內容背景，凱莉一聽流露崇敬神情。

遊戲新單元四人輪流按左輪氣球槍，氣球破掉的人接受犀利網友提問，紀培慧自告奮勇想先開始，氣球靠近自己開槍毫無懼色意外大膽，凱莉率先面對犀利提問：「部分網友說你是靠胸大才走紅，你有什麼話想說？」凱莉淡定回：「可能剛開始被注意到是因為我有出寫真書，很開心因此開始關注我的人慢慢會發現我是很有腦袋的人，我想對你們說『來看胸的沒關係，也順便看看我的腦袋！』」

(中時 )