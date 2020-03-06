隨著疫情在過年後不斷升溫，對PC全球供應鏈造成衝擊，國際數據資訊（IDC）認為未來幾個月的供給充滿不確定性，下修第一季PC市場預估高達6.6％，年增率下調至-7.4％，而2020年全年度則下調1.2％，年增率由-2.8％下修至-4.3％。

IDC發布最新的個人運算裝置研究報告調查，就新冠肺炎疫情對台灣本地市場所造成的衝擊進行剖析認為，ICT市場中尤以硬體相關產業受影響最大，隨著疫情在過年後不斷升溫，對PC全球供應鏈造成衝擊。目前工廠復工、復產率仍較低的狀況下，觀察PC廠商在台2、3月仍有庫存支撐，但未來幾個月的供給充滿不確定性。

IDC預計供應問題將對上半年的台灣PC市場造成一定程度衝擊，下半年則逐漸好轉，因此對第一季PC市場預估下修6.6％，年增率由-0.9％下調至-7.4％，而2020年全年度則下調1.2％，年增率由-2.8％下修至-4.3％。

IDC市場分析師林璿瑞表示：「回顧台灣PC市場在2019年的表現，雖遭遇處理器缺貨的狀況，但在微軟Windows7作業系統將於2020年初停止支援的影響下，市場換機需求強勁。然而隨著2020年換機潮的結束，以及新冠肺炎疫情影響，預期今年對PC廠商將更具挑戰。」

在顯示器方面，IDC市場分析師劉伊菡表示：「預期2020年台灣顯示器市場的年成長將由正轉負，加上武漢疫情的爆發，影響上游供應鏈（組裝、面板廠等）二月出貨量，推估品牌廠商將陸續於三月出現缺貨狀況。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求，IDC對2020年台灣顯示器市場下修4.1％，年增率由-1.1％加深至-5.2％。」

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(中時電子報)