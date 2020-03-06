美國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例不斷增加，東西岸都出現確診患者，白宮卻在此時承認國內缺乏足夠的病毒檢驗工具組。
英國廣播公司（BBC）報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，政府無法於這週達到發送100萬份病毒檢驗工具組的目標。
截至今天，美國境內死於這種病毒的人數已有12人，全國有20州發現病例，確診超過200例。
美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）曾在2日媒體簡報中說，這週之內將可備妥近100萬份檢驗工具組。
但協調防疫事務的彭斯今天坦承政府無法達成目標。
他視察明尼蘇達州一座工廠時說：「我們現在沒有足夠的檢驗工具來滿足預期會增加的需求。」
他晚間在華盛頓州表示：「要確保檢驗工具能取得，我們還有一段距離。」
但彭斯也說，下週末之前，政府的診斷器材供應商將在全國分發檢驗工具組，將可供120萬名美國人檢驗。
(中央社)
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