防疫逢婦女節 中和警分局長致贈貼心小禮 15:192020/03/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新冠肺炎防疫情間，員警特別辛苦，加上婦女節適逢周末，新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁，感謝她們對分局及警察工作的付出。 林故廷在此感謝，近年來職場的女性同仁比例逐漸提升，所有女性同仁在面對高度挑戰性的警察工作，亦需兼顧家庭及養育子女的重任，不論是在職場、家庭都是不可或缺的一環，特於婦女節前夕致贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧，表示支持與謝意。讓女性同仁在忙碌之餘，也能夠照護自身的健康與保持心情愉悅。 (中時 ) #同仁 #女性 #婦女節 #職場 #抗菌 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢測很安心 水神抗菌液 防疫最愛 04:102020/03/02 生活新聞 向防疫尖兵致敬 醫護人員購買衣十五抗菌衫享優惠 16:522020/03/03 社會 女力大躍進 台灣女性創業指數亞洲第一 14:382020/03/05 財經 歡慶國際婦女節 Netflix精選「因為女力無窮」推薦片單 17:222020/03/05 科技 全聯歡慶38婦女節 熱拿鐵20元、哈根達斯69折 18:382020/03/05 消費 婦女節將至 朱暖英玫瑰贈女警 19:042020/03/05 社會 Airbnb發起 ＃HostWithHer 慶祝國際婦女節 10:252020/03/06 財經 紀念國際婦女節 蘋果祭出電影特價Apple Watch發起挑戰 11:402020/03/06 科技 《金融》慶祝婦女節，匯豐台灣提供女員工一天有薪休假 12:162020/03/06 財經 媽媽們的活動 資誠歡慶38婦女節 14:202020/03/06 財經 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 人夫滾床單暴斃 小三辯「壞不起來」！正宮打臉「床上功夫好棒棒」 - 社會 返家驚見「大皮帶」掛鐵捲門 竟是臭青母出巡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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