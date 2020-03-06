新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎防疫情間，員警特別辛苦，加上婦女節適逢周末，新北市中和警分局長林故廷提前於今（6）日準備隨身沐浴套組、茶樹精油洗手抗菌噴霧及滿滿的祝福給分局各內、外勤單位所有女性同仁，感謝她們對分局及警察工作的付出。

林故廷在此感謝，近年來職場的女性同仁比例逐漸提升，所有女性同仁在面對高度挑戰性的警察工作，亦需兼顧家庭及養育子女的重任，不論是在職場、家庭都是不可或缺的一環，特於婦女節前夕致贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧，表示支持與謝意。讓女性同仁在忙碌之餘，也能夠照護自身的健康與保持心情愉悅。

(中時 )