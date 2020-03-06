新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇表示，暫時取消全國性酒測，引發地方首長批評，徐改口地方性酒測依然可做。有網站對此發起投票，問是否認同徐國勇取消全國性酒測的做法？截稿為止，高達88%網友一面倒，都表示不認同。

內政部長徐國勇表示，為了避免執法人員執行酒測時，可能被傳染新冠肺炎，暫時取消全國性酒測。此舉卻引起地方首長及大眾質疑，擔心酒駕事故會增多。徐國勇改口說，為讓防疫人力有效運用，全國性酒測才暫時取消，但地區性有需要還是可做。行政院長蘇貞昌則在臉書收回暫停全國性酒測成命，網友還問說，怎不換掉徐國勇。

臉書書粉專「老天鵝娛樂」針對此事發起投票，徐國勇因為新冠肺炎延燒，將取消全國性酒測，你認同他的做法嗎？至截稿為止，僅12%認同徐國勇的做法，高達88%網友則表示不認同。網友認為，酒駕就跟那些需要隔離卻亂趴趴走的人一樣可惡。

網友紛紛酸說，「難道又誤食什麼菇類了嗎？」、「其實也可以取消全國外出性上班啊！」、「有些事可以默默的做，但是不能說...」、「得新冠肺炎的還有救，有些被酒駕撞的救不回來餒。」、「酒駕就跟那些需要隔離卻亂趴趴走的人一樣可惡。」、「蘇貞昌打臉姑婆勇。」

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(中時電子報)