執行酒測任務的值勤員警都戴上口罩，也會與酒測民眾保持一定距離，防疫和取締酒駕都會妥善執行到底。（盧金足攝）

警方6日取締酒駕直到下午近3點，並未取締到酒駕者，只有一名男子無照駕駛遭取締。（盧金足攝）

警方酒測用塑膠棒吹嘴嚴格執行不重複使用，使用前後也會消毒，以高標準維護員警及民眾健康安全。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局交通組長蔡榮錠表示，取締酒駕是全天候任務，全天都可能有民眾喝酒的狀況，取締酒駕不分時段。（盧金足攝）

抓酒駕沒有防疫假！台中市全天候酒測，酒駕民眾不要心存僥倖。（盧金足攝）

內政部長徐國勇5日宣布暫時取消全國性酒測，不少民眾擔心酒駕取締是否因防疫而取消，台中市府6日下午以照常取締酒駕的行動力，告知民眾「酒駕沒有防疫假」，台中市警方照常取締酒駕，但暫停使用酒精檢知器，避免民眾疑慮，下午時段民眾少飲酒酬酢，直到下午近3點，並未取締到酒駕者，只有一名男子無照駕駛遭取締。

因應新冠肺炎疫情，內政部長徐國勇5日宣布暫時取消全國性酒測，台中市長盧秀燕強調，酒駕沒有防疫假， 雖然現在是嚴密的防疫期，但台中仍會嚴格取締酒駕，因為酒駕跟疫情一樣危險、有害安全，市府不會因防疫而不取締酒駕，反而會更加嚴格執行，保障市民安全。

警察局第六分局6日下午2點在西屯區河南路、甘肅路口執行酒駕路檢勤務，全天候任務，不分時段進行，強調針對清晨宿醉、午宴飲酒、晚宴飲酒等不同時段潛在族群，進行全天候取締，守護市民安全。

警方勤務全面配合嚴密執行防疫工作，執行取締酒駕工作

，仍會嚴格執行，保護巿民安全，且為避免民眾及員警遭受感染的風險。

受攔檢的民眾說，防疫很重要，酒測不能停，避免有的民眾心存僥倖，另名機車族也表達不贊成中央取消酒駕取締的意見，強調「該做的酒測還是應該要做」。

警察局第六分局交通組組長蔡榮錠表示，暫停使用酒精檢知器，避免民眾疑慮，同仁執行勤務時，一律佩載口罩，就可疑人車予以攔停後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒態，有酒容酒態者，指揮至攔檢區停車熄火，請駕駛人下車進行酒測。

針對使用過的酒測器予以適當消毒後，才可提供下一名駕駛人使用；使用後的吹嘴，用塑膠袋妥善包覆後卸除。

市府表示，今年迄至2月底已取締酒後駕車1647件，且酒駕事故死傷人數更較去年同期減少42％，防制成效良好，向民眾宣示「酒駕沒有防疫假」，會持續落實「酒駕零容忍」政策，持續酒駕取締執法，也會提醒員警執勤時更加強自我防疫措施。

(中時 )