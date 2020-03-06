火腿與阪神虎的熱身賽，陣中主將中田翔休息，近況不錯王柏融扛下先發第四棒、左外野手，是他今年首度擔任四番。王柏融首打席就敲安，甚至火腿隊每局都能上壘，不過卻一直無法串連攻勢因此沒有得分，反觀阪神虎在第5局集中火力攻下3分，最後以3比0擊敗火腿。

王柏融首打席面對阪神虎投首西勇輝，敲出右外野方向滾地安打，可惜此局火腿無功而返。火腿前5局都有打者站上得點圈，卻有如魔咒般無法得分。尤其5局上半火腿有大好機會，沒人出局一、三壘有跑者的情況下，近藤健介卻敲出雙殺打，隨後王柏融在三壘有人時，遭到三振出局，火腿再度失去進攻機會。

下半局阪神虎火力集中，靠3支安打及犧牲打攻下3分，並一路領先至最後，火腿全隊敲出11支安打卻無法突破0分，每局都有人上壘卻都無功而返，總計留下多達12個殘壘。阪神整場比賽僅有5安表現，甚至有5局遭三上三下，但因得分效率高，以3比0帶走勝利。

王柏融此戰4打數有1安打，首打席敲安後，接下來分別為二壘滾地球、三振、中外野飛球出局，8局下半便被換下場休息，打擊率為3成50。

火腿此戰由有原航平擔任先發，4.1局僅被敲2支安打，不過失掉2分，送出4次三振。後援的潛力投手吉田輝星，中繼2局僅被敲1安、無失分，不過有4次保送。

(中時 )