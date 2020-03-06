人夫和小三到摩鐵滾床單，沒想到人夫「滾」到一半身體不適送醫不治，2人姦情因此曝光，氣得正宮提告妨害家庭。孰料，小三為了脫罪，竟稱人夫「不行」，一審獲判無罪，不過卻遭正宮上訴，強調老公「在床上一級棒」，二審法官勘驗事證後，改判小三有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

這名趙姓小三2017年8月29日下午，和李姓人夫到摩鐵「做愛做的事」，不料，李男在過程中，身體不舒服，趙女當時將他送醫，經搶救，人夫仍因急性心肌梗塞引發心因性休克不幸身亡，正宮得知姦情後，憤而提告。

壞壞到一半暴斃，小三辦稱人夫「硬不起來」欲脫罪！正宮氣炸護雄風。（圖／Pixabay）

台北地方法院審理時，趙女辯稱，從16歲就認識李男，「他從年輕時就有陽痿」，強調當時會到摩鐵，是因人夫身體不適，雖然對方看完情色片蠢蠢「慾」動，但強調，「只有在床上親熱，但是沒有很激烈，過程中，他身體不舒服，覺得胸悶，就結束了」，強調人夫「壞不起來」，同時否認姦情。

法官認為，李男有高血壓、糖尿病和高血脂病史，其中糖尿病造成微血管病變，容易造成「升旗障礙」，另外，正宮曾傳訊給小三，「砲姐功力高強，可令不舉陽痿人回春，我是見證」，事發當時人夫有發生勃起障礙的高度可能，由於司法實務上嚴格限縮通姦罪要件為「男性性器插入女性性器」，判趙女無罪。

不過小三的說卻遭正宮打臉上訴，透露「我與先生37年的婚姻生活，沒有不能勃起的問題，我不知道趙女會用這種方式汙衊我先生」，並強調丈夫「我車禍後，先生會有需求，我知道他身體不好，但不是不行，絕對會硬起來，只是『體位』需要協調，如果他在上面，當然會『提早投降』」，正宮還稱2人常一起洗澡、出去度假，「床上功夫好棒棒」。

高等法院審理，趙女坦承與人夫滾床單，也提到「有做了」、「因為不舒服才停下來」，事後才改口人夫陽痿，加上人夫就診期間，皆未提到性功能障礙問題，且2人已有「器官結合」的行為，改判趙女有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元。日前最高法院將上訴駁回，全案確定。

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(中時電子報)