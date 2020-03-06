新北市一名越南籍阮姓男子與同為越籍的范姓妻子住在樹林區，但今年2月，阮男因意外喪命，范妻頓時失去依靠，大筆的喪葬費更讓她不知所措。樹林警分局柑園派出所員警賴致仲聽聞後，向所長劉宇軒報告，兩人對於范妻遭遇感到相當不捨，終於在所長等人與地方善心人士的聯手下，為范妻籌出喪葬費用，這才讓范妻能好好為丈夫處理後事，重新步向新生。

警方表示，范妻來台多年目前已領有台灣身份證，與同是越南籍的阮男相依為命，阮男為了支撐家計，四處在工地打零工，但2月底阮男在一場意外中逝世，范女不僅要承受失去至親的悲痛，更為了丈夫的喪葬費用煩惱，整日以淚洗面。柑園派出所長劉宇軒聽聞此事後，結合柑園地區善心人士，籌措出喪葬費用，讓范女得以處理丈夫後事。

范女說，來台多年雖領有身份證但在台灣無親無故，親戚皆在越南，平時在台灣只有丈夫可以依靠，意外發生後，如果沒有警察的協助，自己恐怕也會支撐不下去，真的很感謝柑園派出所的警察以及地方的大善人。

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(中時電子報)