UBA大專籃球聯賽，中州科技大學本屆成為黑馬，在外籍軍團白薩、斑霸等人的帶領下隊史首闖四強，陣中有不少球員都將首次站上小巨蛋，但八強賽場均攻下7.5分的後衛鄭子峰，卻是他睽違5年再次攻蛋，回首過去的日子，他一度迷失自我、差點走偏，如今重拾籃球，就憑著一股腦海信念，想為學生籃球畫下完美句點！

泰山高中103年以全勝之姿從資格賽殺到冠軍戰，鄭子峰正是隊上的一員，只可惜球隊在最終戰輸給高一菜鳥高國豪所領軍的松山高中，高三畢業後，他選擇可以外宿的北市大（天母校區）就讀，「那時候覺得自己可以不住宿自我管理，但後來發覺真的沒辦法。」鄭子峰說。

國中就讀傳統名校金華國中，接著前往泰山高中，學生時期天天與籃球為伍，這種生活似乎讓鄭子峰有些疲憊了：「打球打得有點倦了，北市大的練球方式，就是每天都在練一樣的東西，有點無聊，加上剛升上大一就跟好兄弟杜思汗一起沉迷在夜生活，覺得那樣的日子很快樂，之後乾脆不去練球了。」

起初沒去練球，比賽時教練還是會讓他上場，鄭子峰當時心想：「那這樣好像沒差，但最後因為太常沒去學校被雙二一，之後就被退學了，不過那也是我的問題。」被退學後，鄭子峰過著比大一更為糜爛的生活，雖然有在打工賺錢，但常常喝酒，迷失在酒精堆裡，還差點走偏學壞。

儘管差點走偏，但鄭子峰身邊卻有一群不離不棄的朋友與家人對他苦口婆心：「幸好當時認識一群朋友，他們跟我說『不打球沒關係、真的被退學沒大學學歷也沒差，但希望你好好做人，不要說有多高成就，但至少別打亂社會秩序，不要造成社會的困擾。』」

鄭子峰決定披上中州科大戰袍，為學生籃球畫下完美句點。（圖／溫振甫攝）

朋友的一席話，加上自己籃球夢未滅，鄭子峰決定回頭、重返球場：「我不想讓自己留下遺憾，雖然當初我一直覺得自己回不來，畢竟落後那麼多年了，但我不想留遺憾，趁我還有能力的時候，把這條路走完。」

鄭子峰的學弟得知他想重返球場，隨即幫忙牽線跟中州科大總教練許智超聯繫，而教練知道消息後也第一時間致電給鄭子峰的母親，展現出誠意希望他能加入球隊，他非常清楚自己的個性，是需要前往集中管理的球隊，剛好中州地處偏遠，學校四周無外在誘惑，於是想也不想就前進彰化。

從上大學後就沒有好好訓練，鄭子峰的體能、技術都落後一大截，也是因為這樣，他花了好長一段時間適應，才慢慢抓到比賽節奏，適應甲組球隊的強度，但因為從小就接受高強度的訓練，導致他膝蓋損傷的情況更加嚴重，去年賽季打到一半，他受傷了…

去年預賽鄭子峰膝蓋受傷，但他強忍傷痛硬是撐完開季。（圖／溫振甫攝）

「其實去年膝蓋骨頭就變形了，球季結束本來就要開刀了，只是手術後需要2、3個月才能復原，雖然趕得上開季，但害怕跟不上球隊訓練就沒去動刀，導致我這個球季比賽時膝蓋都會晃。」鄭子峰說，即便如此，他還是為了夢想硬是撐到八強賽結束，還繳出場均7.5分的成績單，是本賽季表現最好的一個階段。

回首當年為泰山高中出征，鄭子峰直言當時的表現有些「烙賽」，加上小巨蛋空間大，投籃時會有一種距離感，沒能幫球隊拿到隊史首冠，但這次重返小巨蛋，他不希望重蹈覆轍，好好打、放開打，把所學的球技運用出來；看著好兄弟杜思汗現在也成為一名專業的籃球教練，鄭子峰希望能連同他的份一起努力，讓學生籃球不留遺憾！

至於未來的路怎麼走？鄭子峰打完今年最後2場比賽決定結束籃球生涯：「原則上是不打了啦，因為還有其他生涯規劃。」他希望能去考一張相關證照，有朝一日能圓夢建立一間屬於自己的餐廳。

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(中時電子報)