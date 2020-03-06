內政部長徐國勇昨以防範疫情之名，宣布暫停全國酒測，引爆朝野撻伐。行政院長蘇貞昌今強調，疫情緊急，但對酒駕仍得零容忍，更直呼「不要來亂！」蘇揆下重手打臉徐國勇，被解讀有派系交鋒的影子，也引來網友議論。有名網友指出，以陰謀論來說，說不定是關係人給自己下了套，他說民進黨的宮鬥戲碼，比國民黨有內涵。

內政部長徐國勇昨在立法院備詢時，宣布全國性酒測暫時取消，消息引發譁然。徐國勇昨下午補充說明，指全國性擴大酒測暫停是因會動用到保警，而如今保警都在收健康聲明卡、去機場、抓失聯隔離檢疫者，以防疫優先。不過地方酒測沒有停止，仍然零容忍。蘇貞昌今被問到此事時，表情嚴肅表示，「酒駕零容忍，不論中央地方都不打折，雖然疫情緊急，我們還是一樣對酒駕都會酒測，希望不要來亂」。

網友ian19940120在PTT表示，認真看不懂這個到底在演哪一齣，他說以陰謀論來說，說不定是關係人給自己下了套，「民進黨的宮鬥戲碼，往往比國民黨有內涵」。網友則紛紛表示「謝系式微了！徐應該有其他系統」、「公開說暫停酒測，真的蠢」、「不用挑撥離間，民進黨非常團結的」。此外，也有許多網友認為「民進黨現在到底誰說了算？1人1國嗎？」、「希望徐部長知所進退，不要來亂」、「執政黨們不要亂了好嗎！想說什麼先協調一下很難嗎？」、「不像亂發的決策，也許是遇到髪夾彎」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)