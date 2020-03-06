歡慶婦女節 永和警分局長致贈貼心小禮 15:222020/03/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新冠肺炎防疫情間，員警特別辛苦，加上婦女節適逢周末，新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。 謝宗宏表示，女警們平日除擔服值班、備勤、巡邏等勤務，下班還須兼顧家庭，同時也要輪值夜班。防疫期間，女警也需陪同衛生所及區公所人員前往協尋轄區居家檢疫（隔離）者當有女性嫌犯更是需要女警執行相關事項，是警察工作不可或缺的一環。 (中時 ) #女警 #婦女節 #女性 #防疫 #永和 也許您會感興趣 推薦閱讀 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 金門免費發放防疫酒精 3／6前可至鄉鎮公所補領 15:082020/03/02 生活 北市不公布防疫旅館地點 規畫公宅當防疫所 17:332020/03/02 生活 6地區返台禁搭大眾運輸 桃機防疫計程車明上路 12:402020/03/03 生活 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 「2020桃園市客家季」停辦快閃及兒童節活動 19:312020/03/04 生活 宜蘭推防疫包 居家隔離足安心 04:102020/03/05 地方新聞 女力大躍進 台灣女性創業指數亞洲第一 14:382020/03/05 財經 竹檢防疫處理小組協調聯繫會議 即時 查詢健保雲端紀錄 17:082020/03/05 生活 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 馬國「女神」浴室內衣自拍嬌喊胖 網暴動：我噴血了 - 萬象 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 人夫滾床單暴斃 小三辯「壞不起來」！正宮打臉「床上功夫好棒棒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。