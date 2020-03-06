新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎防疫情間，員警特別辛苦，加上婦女節適逢周末，新北市永和警分局長謝宗宏今（6日）致贈贈隨身沐浴套組及抗菌噴霧給分局內女性同仁，預祝她們婦女節快樂。

謝宗宏表示，女警們平日除擔服值班、備勤、巡邏等勤務，下班還須兼顧家庭，同時也要輪值夜班。防疫期間，女警也需陪同衛生所及區公所人員前往協尋轄區居家檢疫（隔離）者當有女性嫌犯更是需要女警執行相關事項，是警察工作不可或缺的一環。

(中時 )