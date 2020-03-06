衛福部朴子醫院新聘牙科醫生鍾秉宸。（朴子醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

衛福部朴子醫院3月起開立牙科門診，並加入嘉義縣樂齡活動假牙計畫。（朴子醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

衛福部朴子醫院3月起開立牙科門診，並加入嘉義縣樂齡活動假牙計畫，為沿海地區鄉鎮年長者增添牙齒健康多重保障，新開設牙科門診的診間不僅嶄新裝潢，新購牙科設備X光機、牙科治療椅，還新聘牙科醫生鍾秉宸，服務沿海鄉親，看診時間周1至5上午，院方鼓勵沿海居民約時間來就診。

高雄醫學大學醫學士畢業的鍾秉宸，專長為口腔預防保健、一般牙科檢查、牙科補綴、超音波洗牙、牙周病及根管治療。院方表示，牙科以前有位陳姓牙醫，但自從他20多年前退休後，聘僱的牙醫都是短期的，因此，這次很榮幸鍾醫生加入本院，對於海區居民乃是一大福音。

鍾秉宸表示，她之前在其他診所服務，有感於偏鄉醫療人力不足，看到朴子醫院有開缺，就馬上申請，近日受新冠肺炎疫情影響，目前就診的患者多為院內慢性精神病房或護理之家的民眾，以往他們若牙齒不舒服，家人不在身旁，自己出外就醫也不方便，只好先服止痛藥緩解疼痛。

鍾秉宸說，現在有牙科門診，患者不用出院就能就診，對家屬而言，也放心許多。嘉縣樂齡活動假牙計畫合約的牙醫院所，鄰近朴子市的東石鄉、六腳鄉、義竹鄉分別僅只1間，故院方加入計畫，民眾凡設籍於嘉義縣、年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，單顎至少有4顆缺牙者，都能到朴子醫院篩檢、做假牙。

(中時 )