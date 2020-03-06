警方找到竊嫌及被偷的白鐵柵欄。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

2月中旬，有民眾在臉書社團「台東大小事」貼文表示其放置在台東市正氣、五權街口觀光夜市的白鐵拒馬2個被小偷偷走，一度引起台東市民高度關注，台東警察分局中興派出所受理報案後，積極展開一連串的偵查作為，在員警鍥而不捨抽絲剝繭過濾相關情資後，鎖定並通知本案嫌疑人到案說明，終於尋回失竊之柵欄。

報案人表示平時放置觀光夜市用於阻隔人車的移動式柵欄不翼而飛，造成觀光夜市「人車分流」之不便，影響交通甚鉅，不得已之下才報警處理，希望早日將白鐵柵欄找回。

警方逐一調閱周遭之監視器後，發現有一名騎乘機車之男子將該柵欄偷偷搬運上車載走，而且竊嫌作案使用之機車車牌竟刻意變造，企圖混淆警方，增加警方辦案的難度，案情一度陷入膠著

員警鍥而不捨地持續調閱上百支監視器，以車追人方式調到犯嫌銷贓的影像，並在銷贓處所發現作案用機車之正確車牌號碼，警方遂依法通知嫌疑人到案說明，犯嫌深知法網難逃，主動由銷贓處所拿回所竊取之柵欄交付員警，全案偵訊後以竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

(中時 )