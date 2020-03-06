知名百萬YouTuber蔡阿嘎於3日下午4點左右，和妻子騎車外出時遭不明黑衣人攻擊，5日下午警方在林口一家排氣管改裝廠逮捕主嫌及共犯2人，動手襲擊的陳姓主嫌供稱，因為看到蔡阿嘎在YouTube頻道談論改裝車，給意見卻被他嗆，才上網搜尋蔡阿嘎住處想給他教訓。

根據《ETtoday新聞雲》報導，現年26歲的陳姓主嫌在2019年8月觀看蔡阿嘎的YouTube頻道，看到他在討論車子改裝，想給他一點意見，沒想到反被嗆，才心生不滿，最近看到蔡阿嘎頻道說話依然囂張，所以決定給他教訓。

蔡阿嘎呼籲大家，嫌犯已落網，無需騷擾其無辜的同事家人朋友，靜待司法處置。

陳嫌先上網搜尋「蔡阿嘎住處」找到類似地點後，2日下午趁著和排氣管改裝廠老闆到北投牽大型重機時順便勘查地形，自己下班後再從林口跑回北投蔡阿嘎住處外觀察地形及蔡阿嘎的作息。3日襲擊當天，陳嫌先騎車到堤外便道停車，再徒步到蔡阿嘎家埋伏，在攻擊完蔡阿嘎後，隨即徒步逃離4公里之遠，跑到士林夜市附近後搭計程車逃離，事後警方透過監視器掌握陳嫌行蹤，調閱前一日騎車勘查的影像鎖定嫌犯，警方訊後將2人依傷害罪嫌送辦。

蔡阿嘎曾在自己的頻道上拍影片開箱自己買下的千萬豪宅，就有網友透過窗外的景象推測豪宅就位於北投，另外有網友也在PTT透露，有幾幅景象照到窗外，稍微查一下就能知道豪宅地點在北投附近，陳嫌才有機會從網路上搜尋到已曝光的豪宅大略位置，加上現場勘查，鎖定地點埋伏並襲擊蔡阿嘎夫妻。

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(中時電子報)