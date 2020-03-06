臭青母被夾死在鐵捲門上。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

3月5日是農曆節氣的驚蟄，象徵萬物甦醒，即上天以打雷方式驚醒蟄居動物冬眠，台東縣也出現多起蛇類誤闖民宅事件，讓消防員疲於奔命，台東有1位從事建築業的沈先生返家關鐵捲門時，進入時竟撞見「皮帶」，仔細一瞧竟是長達160公分「臭青母」被鐵門夾住，活生生夾死在鐵捲門上，景象駭人，讓他大吃一驚，直呼第1次看過這種死法。

台東縣消防局近日接獲多起為民服務案件，大多數是蛇類誤闖民宅，尤其氣溫轉暖捕蛇勤務更是密集，從普通的南蛇、錦蛇，到有毒性的眼鏡蛇、鎖鏈蛇，繁重的勤務讓消防員大感吃不消。

台東市1位沈先生日前返家時，開啟停好車輛，進入屋內眼角餘光似乎看見鐵捲門上有條「繩子」，他不以為意的繼續進屋，但卻聞到一股異常的「臭味」，靠近一瞧，竟是1隻臭青母夾在鐵門上。

這隻長約160公分的臭青母，疑似因天氣熱想進屋「避暑」，卻被放下的鐵捲門夾住，一半身軀就這樣掛在鐵捲門外，頭部則「含冤不明」掛在屋內，景象相當駭人!連人高馬壯的沈先生也說，他也被嚇了一跳，第一次看見這種死法。

沈先生將照片PO上臉書，引發網友熱議，有網友直呼好恐怖，也有網友建議要在家內外撒上石灰，更有網友開玩笑的說「晚上加菜」，留言相當趣味。

(中時 )