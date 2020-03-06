RCA案為台灣最重大的職災及污染案件，2018年8月最高法院認定RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司等4家公司須賠償262名員工共5.1億元定讞，然而有246名員工求償部分因職災證明不足及傷害類別不清遭撤高院更審，高等法院今(6)日宣判更審結果，246人中僅判賠24人，求償金額12億僅判賠5470萬元，引起受害員工極度不滿，將上訴到底。

RCA(前台灣美國無線電公司)於1970年起在桃園廠生產過程中違法傾倒有機溶劑如三氯乙烯等毒廢料，使得臨近土地及員工飲用水遭到嚴重汙染，多達2000名員工罹癌，逾200多人死亡，受害員工經過多年官司後在2004年4月於台北地院向這4家公司提起訴訟賠償，後法院認定4家公司應負賠償責任。

依判決時序，北院一審2015年間判決RCA、Technicolor、百慕達Thomson這3家公司應賠償445名員工5億6445萬元，台灣高等法院2017年10月二審時判定RCA等4家公司應賠償486名員工7億1840萬，最高法院2018年8月宣布判賠262名員工5.1億，但另外有246名求償者因「受害者未選定人」「死亡或傷害類別畫分不清」及「患病現實未認定」等理由發回高院更審。

工傷協會專員劉念雲表示，高院二審時認定當中的C類員工(無重大外顯疾病者)應以健康權受損名義獲賠，這在一審及二審法院都有採納，但這次高院更審卻僅判賠246人中的24人，其他請求金額及人數仍以「受害者未選定人」「死亡或傷害類別畫分不清」及「患病現實未認定」為由全數駁回，表示無法接受這次的判決結果。

RCA員工關懷協會會長劉荷雲表示，這246人外表雖然沒有明顯疾病，但已經有多位女性員工罹患子宮頸癌、皮膚癌、免疫系統疾病以及流產症狀，對於今日更一審結果十分憤怒，大喊「誰來還我們公道？誰能保障我們的健康？」表示將上訴到底，永不妥協。

(中時 )