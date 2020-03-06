畢書盡發文。（圖／翻攝自Bii 畢書盡臉書）

31歲歌手畢書盡（Bii）上月閃婚，但娶的不是先前被拍到交往多年的舊愛Jessie，而是相戀不到半年的新女友。今(6日)畢書盡在臉書鬆口老婆懷孕了，「我在學習當老公的過程中開始要調整心態準備當爸爸了」，也強調照顧家庭同時也會兼顧工作。

畢書盡去年被拍到和女友Jessie同居，之後被起底該女是畢書盡的多年粉絲，2011年畢書盡在演唱會上還曾刻意點她上台唱情歌，其他粉絲以為她是幸運歌迷，殊不知她真實身分就是畢書盡女友，兩人約9年多前開始交往。

上月畢書盡突認婚訊，新娘不是Jessie，而是在一起約半年的H小姐，Jessie深受打擊，發文寫下：「到最後你還是沒有遵守你給我的承諾」，還透露分手後被趕出家門，引來熱議。友人透過本報回應，Jessie個性強勢，「因她缺乏安全感、滿控制Bii，經常限制他交友」，兩人早發現不合，去年5月和平分手，也澄清：「絕對沒有什麼半夜趕女方出門這件事」。

而畢書盡成為人夫後，今宣告雙喜臨門當爸，他在臉書宣告如同報導所說當爸爸了，「這對我來說是很開心的消息，除了照顧好家庭之餘我也會繼續認真做好我的工作，再次感謝大家的關心」。

(中時電子報)