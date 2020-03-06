新冠肺炎疫情衝擊國內馬拉松賽事，幾乎所有大型馬拉松、甚或包括運動品牌Puma等馬拉松賽事均取消或延後，每年5月進行的台北101大樓登高賽，在考量選手的健康與安全前提下，6日發佈5月9日賽事延後，預計延至下半年。

今年台北101垂直馬拉松賽事已躍升為世界冠軍賽，延後至下半年舉辦，必須有馬拉松協會協辦，據悉，延後賽事日期之所以無法確定，係因有太多馬拉松賽事延後，馬拉松協會在下半年必須排定，101再確定始能公布日期。

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