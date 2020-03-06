許多民眾常有特定夢想下定決心努力存錢，但能持之以恆達成目標並不多，為提供理財圓夢最佳好伙伴，台新銀行Richart數位銀行與遠傳透過雙方API的串接，結合不同生活場景，合作打造夢想計畫，民眾可於遠傳friDay 57 APP中設定夢想目標，並透過綁定Richart數位存款帳戶，檢核你夢想任務達成情形，不必再毫無頭緒。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新Richart本次和遠傳friDay 57 APP的合作，消費者只要在遠傳friDay 57 APP設定使用Richart數位存款帳戶做為本項服務的約定帳戶連結後，即可於APP中為夢想打造專屬計畫，並可檢核計畫的達成狀況。Richart與遠傳電信更分別提供用戶禮、紅利獎勵等好康，鼓勵消費者設定自己的夢想，透過銀行業與電信業的合作，讓夢想不再是紙上談兵，而是在生活隨手可完成的任務。

台新Richart數位銀行自推出以來，打破傳統金融限制的創新服務與產品，吸引許多年輕人愛用，例如業界首創的刷臉登入、以及僅透過手機、Email即可轉帳的任意轉等。

包國儀強調，Richart APP整合「儲蓄、支付、理財、外幣及貸款」等五大年輕客戶常用的核心金融服務，去年開放銀行（Open Banking）上線後台新銀行感到相當興奮，未來將更積極與第三方服務（TSP）合作，從民眾的不同生活場景切入，創造更加便利多元的金融生態圈。

(工商 )