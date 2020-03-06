日盛上選基金經理人張亞瑋今（6）日表示，新冠肺炎疫情在中國陸續實施封城及閉環管理下，至2月底中國境內新增確診人數似有獲得控制，但中國以外地區於2月下旬陸續出現疫情且感染人數大幅攀升超過中國境內，美、歐以及中東相繼出現社區傳播，衝擊市場信心與全球經濟，使美股大幅下跌影響全球股市投資信心。不過在全球央行與政府啟動聯手救市下，可望提供市場支撐，美股走勢何時走穩，將攸關投資人持股信心。

張亞瑋指出，在中國消費性電子供應鏈中，因零組件受員工返工限制、閉環管理下的運輸限制，目前以下游組裝廠開工率最低，預期將影響3~4月產出，部分新品開發亦可能遞延。生產端狀況有穩定改善，物流運輸瓶頸為提升重點。若疫情穩定不再惡化，預估供應鏈將於4月回復正常。

張亞瑋分析指出，產業方面，持續關注Apple新技術應用，包括MiniLED及剪刀腳鍵盤等，以及需求相較不受疫情影響的資料中心伺服器、5G基站、光通訊等供應鏈。伺服器市場在5G、AI引領之下，推動需求不斷看增，大型資料中心仍將是帶動需求成長的主力，資料中心建置增加，帶動2020年伺服器出貨量成長。根據DIGITIMES預估2019年全球伺服器出貨量將小幅萎縮1.4％，2020年反彈回升6~7％，挑戰1,600萬台。

(工商 )