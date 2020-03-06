GSMA（全球行動通訊系統協會）發布最新報告稱，中國企業和個人消費者對5G及智慧設備的興趣濃厚，美國要在未來五年左右的時間內才能趕上中國，而歐洲和其他國家落後更多。

新浪科技報導，GSMA表示，由於早期的合作夥伴關係和當地運營商的試驗，中國企業在5G方面的興趣處於「賽跑」狀態，並顯現出在工業環境中使用5G的廣泛意圖。

截至2018年底，中國企業對5G網絡切片（Network Slicing）、邊緣運算與低延遲服務的興趣已經高於世界其他地區。此外，對更高數據速度的興趣則達到74％。

GSMA指出，與其他地方認為4G「足夠好」的信念相比，中國是一個「明顯的例外」，有助於在未來五年內將智慧製造物聯網連接的數量增加3倍。

同時，繼2019年加速推出5G後，中國目前擁有全球最高的5G升級意向率為70％。而成年人對5G的知曉率排名第二，超過85％，僅次於韓國。此外，為5G服務支付更高費用的意願最高，達到78％，而美國僅為60％。

相比之下，歐洲和日本的消費者對5G的興趣較為溫和。但GSMA預計，2020年夏季奧運會前的5G營運、行銷，將改善用戶的升級意願。

報告又稱，除5G以外，中國在智慧家居市場也處於全球領先地位。截至目前，中國在智慧電視、智慧音箱、智慧家庭安全鏡頭及其他類型智慧設備（安全、照明與能源控制器等）方面的擁有率最高。美國在上述所有類別均落後於中國，而歐洲主要國家的採用率更低。

(工商 )