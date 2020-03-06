新冠肺炎疫情影響，油價大幅下挫，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，台塑四寶2月營收持續走跌，月減7~21％，年衰退4.5~23％。其中，台塑化（6505）因杜拜原油價格比1月下跌10.1美元／桶，乙烯等石化原料報價下挫68美元，導致2月營收456.77億元，月減21.4％、年減少12.9％。

此外，台塑（1301）2月營收127.61億元、月減7.9％，年減13.9％；南亞（1303）2月營收199.99億元、月減10.37％，年減4.58％。台化（1326）2月營收210.30億元、月減7.1％，年減23.7％。

台塑表示，新冠肺炎疫情影響，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，台塑寧波廠區2月銷售月減2.8萬噸，加上麥寮AN及MMA廠2／7~3／3歲修，2月營收月減7.9％。另在價量同步走弱情況下（產品比去年下跌5~19％），導致營收年減13.9％。惟今年2月台塑工業美國公司新建HDPE廠銷售量3萬噸，營業額比去年同期增加6.7億元。

南亞2月台灣營收月增加1億元（+0.75％），大陸月減少19.3億元（-31.77％）。目前大陸各生產廠從2月中旬已復工營運，至2月底人員到崗達8成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品交運持續受阻，產品營收減幅達3~4成。影響所及，南亞去年大陸廠營收佔比約30.8％；2月受到疫情影響，已降到20.7％。

台化指出，受大陸疫情影響工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱，價、量均下跌，導致兩岸營收同步縮減，惟越南FIC因疫情較緩和，春節過後SPP粒、聚酯絲、棉及膠膜下游客戶訂單恢復正常，另小部份是轉單效應，業績小增3.5億元。

台塑化2月原油平均日煉製量從1月51.4萬桶降為40萬桶；2月杜拜原油價格比1月下跌10.1美元／桶，雖外銷產品價差較1月走強，2月的油品平均售價仍比1月減少6.4美元／桶。

2月烯烴廠平均產能利用率99％，較1月平均產能利用率100％略減。惟因新型冠狀病毒疫情影響，下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價月減60美元／噸、48美元／噸、59美元／噸；合計2月烯烴產品平均售價比1月減少68美元／噸。

(工商 )