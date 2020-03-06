財政部關務署 關務長們人事大搬風 15:402020/03/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署因現任副署長陳善助退休，預計將由台北關關務長陳依財陞任關務署副署長一職，預計在3月10日於北市塔城街的財政部關務署舉行聯合交接暨該署新任副署長、關務長宣誓典禮。 其中有調動的職位還有高雄關副關務長陳長庚陞任台北關關務長，基隆關關務長蘇淑貞調任高雄關關務長，高雄關關務長楊崇悟調任基隆關關務長。 而台中關關務長葉明星同樣也是屆齡退休，其職缺將由基隆關副關務長劉莉莉陞任。 為因應新冠肺炎疫情，關務署強調，該典禮僅由海關內部同仁參與，未對外開放，一般民眾恐怕是無法參與。 (工商 ) #聯合 #關務長 #財政部關務署 #副署長 #高雄關 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲殯儀館火化場舊館老舊 議員聯合爭250萬改善 14:522020/03/02 生活 47％企業 遭受經濟犯罪 14:222020/03/03 財經 桃源森林大火 燃燒25小時火勢完全撲滅 17:012020/03/03 社會 高雄海關12日標售 電視、羽絨被俗俗賣 17:322020/03/03 財經 前新北聯醫院長沈希哲收賄 判刑10年4月 16:302020/03/04 社會 《業績-電腦設備》聯合艦隊助攻，佳世達2月營收年增1.6％ 10:342020/03/05 財經 辛酸！韓醫療人員缺防護衣無法換班 21:092020/03/05 國際 烏日啤酒廠觀光工廠 改造計畫6日開工動土 12:092020/03/06 財經 烏日酒廠改造 台菸酒：打造指標性觀光酒廠 14:002020/03/06 財經 媽媽們的活動 資誠歡慶38婦女節 14:202020/03/06 財經 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都麗緻傳奇 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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