財政部關務署因現任副署長陳善助退休，預計將由台北關關務長陳依財陞任關務署副署長一職，預計在3月10日於北市塔城街的財政部關務署舉行聯合交接暨該署新任副署長、關務長宣誓典禮。

其中有調動的職位還有高雄關副關務長陳長庚陞任台北關關務長，基隆關關務長蘇淑貞調任高雄關關務長，高雄關關務長楊崇悟調任基隆關關務長。

而台中關關務長葉明星同樣也是屆齡退休，其職缺將由基隆關副關務長劉莉莉陞任。

為因應新冠肺炎疫情，關務署強調，該典禮僅由海關內部同仁參與，未對外開放，一般民眾恐怕是無法參與。

(工商 )