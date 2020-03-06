劉寅娜化「聲」熊貓大使，在電影《明明會說話》為遭到綁架的熊貓大使「明明」配音，她除了在片中大秀中文，更把有公主病，不斷吵著要坐「豪華轎車」的傲嬌大使發揮得淋漓盡致，同劇演員金瑞亨大讚：「劉寅娜的蜜嗓，讓『明明』完全活過來，是超成功的配音。」

替狼犬「阿里」配音的申河均也同樣被讚爆，他用不同的聲線展現阿里調皮又臭屁的個性，逗得觀眾哈哈大笑，不過導演卻爆料首次擔任配音的「演技之神」申河均卻為此次配音幾乎「燒聲」，導演說：「第一次配音較沒經驗，所以申河均從一開始就很全力在表現阿里，沒有調節自己的體力，最後配到完全沒聲音，但有了第一次經驗後，他就可以很好的掌握自己的聲音，沒再因配音而『燒聲』。」

國家情報局探員泰柱（李星民 飾），接下中國外交大使熊貓「明明」出訪的護送任務，不料明明才剛踏上韓國，旋即被恐怖份子綁架。眼看升遷機會泡湯而心急如焚的泰柱，在一場意外後破天荒地獲得和動物溝通的超能力，身為綁架案唯一目擊者的狼犬阿里因此化身最強助手，究竟這項超能力能讓他順利化解危機、完成任務嗎？《明明會說話》(Mr. Zoo)於本周五（6日）全台盛大上映。

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(中時電子報)