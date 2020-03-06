吃不完的小吃的美食之都台南，終於有了全新打卡景點！將舊有的將中國城改建而成「河樂廣場」，即將在3/7正式啟用，特別找來設計者荷蘭MVRDV建築鬼才Winy Maas也將現場導覽解說，也曾被《富比世雜誌》譽為「世界七大令人期待公園」，台南市市長黃偉哲邀請大家來「春遊河樂」，體驗穿古會今的河樂廣場。

白天可追憶歷史痕跡、親水玩樂。(台南市都發局提供)

前身為運河盲段「河樂廣場」，70年代後是台南人共同回憶的中國城，2017年拆除後規劃成開放性景觀廣場，是中西區舊城區「城市翻轉」一大指標，現終於串聯了整體環境的藍環（運河水陸）與綠環（公園道-海安路），更重新還給台南市民一個優質的親水空間。

黃偉哲市長認為，能將過時的建築或空間重新規劃再利用，打開運河盲段，將中國城轉變為親水廣場，連結星鑽特區，改善周遭交通，創造新的國際級景點，3月7號的啟用典禮，讓我們拭目以待。

晚上可浸沐在唯美燈光與舒適的漫步空間。(台南市都發局提供)

都發局表示，「河樂廣場」名字是去年對外徵選的而來，英文譯名「The Spring」，有湧泉及春天的雙重意涵，湧泉代表著活水，具有生命力，也寓意著「河樂廣場」這個地區，未來將如春天萬物蓬勃生長，綿延不息。

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(中時電子報)