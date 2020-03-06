梁舒涵、曾子余、鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑為TVBS《女力報到》全新一季《愛神出任務》到台東拍攝，而在劇中以仙姑角色爆紅的梁舒涵這次多了新技能，不但聽得到別人心中的話，還可以看見人與人之間是否有姻緣，因此決定為《女兵》同袍李宣榕、鯰魚哥、尹彥凱尋找真愛，不過卻虧劇中老公曾子余「只有三分鐘」。

鯰魚哥全程當了梁舒涵、曾子余間的電燈泡。（圖／TVBS提供）

鯰魚哥全程當了梁舒涵、曾子余間的電燈泡。（圖／TVBS提供）

劇中還困在情傷中的鯰魚哥，與小夫妻梁舒涵與曾子余到台東一起蜜月旅遊散心，一路上當起攝影幫他們拍網美照。鯰魚哥打趣說：「我應該是最亮的電燈泡，連他們演床戲，我也要在旁邊，一路上一直閃閃惹人厭。」曾子余笑說：「可以讓你看現場live的床戲，要好好的把握。」鯰魚哥則秒回：「你只能三分鐘，哪夠啊。」

梁舒涵、曾子余劇中演出小夫妻不停放閃。（圖／TVBS提供）

這次除了原班人馬全數上陣，還網羅王建復在劇中飾演李宣榕的學長，對於首次合作，李宣榕大讚：「王建復是一位很有經驗沒有距離的前輩，很容易被他的幽默逗到笑不停，也是一位個溫暖的『歐爸』。」全新一季將於今晚在TVBS播出。

王建復加入演出，劇中飾演李宣榕的學長。（圖／TVBS提供）

王建復加入演出，劇中飾演李宣榕的學長。（圖／TVBS提供）

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(中時電子報)