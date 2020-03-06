針對近幾年的台股投資人的投資行為，元大投信董事長劉宗聖今天表示，過去幾年台灣投資人把台股主場當客場，海外投資多於本土，債券多於股票。台股具有高成長性和高配息率的特質，具有高自我修復能力，投資人可趁此次的全球市場修正之際，回頭找台股主場優勢的投資標的。

劉宗聖表示，近期受到新冠肺炎疫情不確定性影響，投資市場的波動愈小不易。但要知道，台股連續9年的配息殖息率都在4%以上過，去9年配息達9.5兆。在配息率方面，過去10年的配息率是逐年增加，至2018年台股的配息率已達61%。

劉宗聖強調，元大台灣高股息優質龍頭基金，兼具「高股息+優質+龍頭」之主動式配息型基金，自台股具有高成長性的龍頭企業中，精選出具備高息優勢之公司，以期形成最佳化的投資組合，透過收益平準金設計提供月配息及年終配機制，期投資人獲取股價成長契機。該基金管理費僅有0.88%，是台灣第一檔管理費低於1%的基金，由於採取主動配息，最多一年可以配13次。

至於今年以來外資賣超台股引發投資人憂慮，劉宗聖分析，外資持有台股比達43%，高於韓國的35%，日本的29%。外資年初在台股的賣超金額就像是99塊沒有動，只有1塊錢動一下，實在不值得投資人擔心。

元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示，該基金為主動型的台股基金，因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機時，得以彈性地進行布局，以2013年SARS為例，台股波段(2003/1/23-4/28)下跌18.5%，但在三個月後漲幅31.7%，半年後更高達46.8%，雖然本次肺炎疫情與SARS不同，但台股具有堅強韌性與自我修復能力，卻在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。

(時報資訊)