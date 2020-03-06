新冠疫情在美延燒，至今已出現12死，引起民眾恐慌，市面上已出現口罩搶購潮，一般民眾想在藥房或電商買到一般口罩或N95口罩都非常不容易。對此，身兼疫情指揮官的美國副總統彭斯表示，健康的美國人民支持我們患者和醫療工作者的方式之一，就是不要購買市面上的口罩。

根據明尼蘇達州地方媒體報導，彭斯5日在參訪口罩公司3M位於明尼蘇達州的總部後，表示當前最重要的任務是確保美國人的健康與安全，以及確保感染新冠病毒的美國人得到治療，得到希望自己家人能夠獲得治療的美國人支持，但來參觀3M總部，也是要確保美國醫護人員擁有個人防護設備，讓政府繼續應對全國各地社區出現的冠狀病毒。

彭斯也強調：「但如果你想幫忙的話，除非你生病，否則就不需要購買口罩，健康的美國人支持政府為患者和醫療工作者服務的一種方式就是，就是不要購買市面上的口罩」。

此外，白宮新冠病毒反映協調員柏克斯（Deborah Birx）也表示，大部分可在藥局購買到的口罩，只有在你自己感染時才有用，可以保護他人不被傳染，但健康的人戴口罩並不能起保護作用，而病人戴口罩就可以避免傳染給別人。

事實上，彭斯早於在4日白宮記者會上就曾表示，美國人感染新冠肺炎的風險仍很低，並呼籲國人不用買口罩。而新冠肺炎疫情在美最為嚴重的西雅圖所在的金恩郡（King County）衛生官員、醫師杜秦（Jeffrey Duchin）也表示，口罩沒有辦法真正阻隔微生物，「空氣會從口罩兩側進入，如果有人在你身旁咳嗽或打噴嚏，你會吸進飛沫」，並呼籲要盡量與咳嗽或打噴嚏的人保持180公分（6呎）的距離。

(中時電子報)