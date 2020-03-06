指揮中心記者會現況。（張鎧乙攝）

指揮中心指揮官陳時中（左）與文化部長鄭麗君（右）在記者會中不時交換意見。（張鎧乙攝）

指揮中心指揮官陳時中（中）與文化部長鄭麗君（左）在記者會後起身離開。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心6日說明疫情最新狀態，指揮官陳時中指出，病毒感染不分職業或身份，而是距離和接觸時間的長短，這也是一個我們決定要不要居家隔離或自主健康管理的要件，會中並表示，「我們下周記者會就會重新安排，做出一個新的座位安排，並拉長座位和講台的距離，也會拍照起來，提供給大眾作為開記者會的一個參考，而堵麥採訪則要盡量避免。」

(中時 )