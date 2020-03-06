新冠肺炎疫情持續延燒，台灣確診人數不斷增加，政府為避免群聚感染，建議非必要集會應該延期或取消，但清明節將近，將會大批人潮返鄉祭祖，彰化縣埔鹽鄉長許文萍，在臉書貼出公告鼓勵鄉親提前返鄉祭祖，希望能減少群聚感染的風險。

許文萍表示，受到新冠肺炎影響，為了維護民眾健康，公所今年將提早辦理超渡法會，來免懷祖輩也為民眾消災祈福，也建議民眾能提早返鄉祭拜祖先，來配合人朝分流的措施，目前開放時間為平日及假日上午的8點到12點，下午則是1點半到5點半。

許文萍說，因為納骨塔設計本來就較為封閉，裡面空氣不流通，擔心會增加群聚感染的風險，因此今年將限制人員進入納骨塔內，建議民眾在大門前祭拜，馨香可以插在戶外香爐，若真的非進去不可，也可以向現場管理員做登記。

許文萍強調，清明掃墓還是要加強防疫，所有的措施都是希望能減少民眾感染風險，民眾也需要加強自我管理，除了避人潮、勤洗手還要不逗留，最重要的是身體如有不適，就不要前往，趕緊到醫院救治。

(中時 )