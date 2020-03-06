陳時中：3個月是社區感染關鍵時間點 17:112020/03/06 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中6日在立法院回覆立委詢問。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中表示，3個月是長期社區感染的關鍵時間點；日本因為確診新冠肺炎人數的比例、密度與速度都還沒到提升旅遊警示至第三級的程度。（圖文／鄭任南） (中時 ) #人數 #比例 #新冠 #肺炎 #旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 柯P染肺炎送醫？境外謠言越扯越離譜 13:252020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 新冠疫情好憂悶？ 胡幼偉這樣建議 10:312020/03/03 政治 因應新冠肺炎 政院已擇定異地辦公地點 16:302020/03/03 政治 韓國新增374例新冠肺炎確診病例 累計達5186例 19:552020/03/03 國際 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 黨主席補選 媒體人爆玄機：吳敦義力挺的竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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