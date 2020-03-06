柯文哲參台北市長競選期間，遭質疑台大醫院在近年器官移植案例，有部分病患沒有進行腦死判定，就使用葉克膜輔助器官移植，美國作家葛特曼懷疑柯文哲涉及強摘器官及謀殺，柯遭控告殺人、《殘害人群治罪條例》，台北地檢署6日偵查終結，柯文哲獲不起訴。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩回應，此案曾在2018年台北市長選舉時，造成不必要的紛擾與騷動，也浪費許多社會資源，期盼這樣的結果，還給台灣社會平靜，並肯定台灣在器官移植醫學的努力。

(中時 )