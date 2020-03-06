柯文哲器官移植案不起訴 市府盼還社會平靜 15:512020/03/06 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲參台北市長競選期間，遭質疑台大醫院在近年器官移植案例，有部分病患沒有進行腦死判定，就使用葉克膜輔助器官移植，美國作家葛特曼懷疑柯文哲涉及強摘器官及謀殺，柯遭控告殺人、《殘害人群治罪條例》，台北地檢署6日偵查終結，柯文哲獲不起訴。 對此，北市府副發言人黃瀞瑩回應，此案曾在2018年台北市長選舉時，造成不必要的紛擾與騷動，也浪費許多社會資源，期盼這樣的結果，還給台灣社會平靜，並肯定台灣在器官移植醫學的努力。 (中時 ) #柯文哲 #器官 #移植 #器官移植 #市府 #社會 #葉克膜 #市長競選 #腦死 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲疑染諾羅 簡舒培曝慘痛經歷 07:572020/03/02 政治 遭抹黑感染新冠肺炎 神隱的柯P霸氣回嗆9字 09:342020/03/02 政治 被謠傳染新冠肺炎 柯文哲：我沒事，依然嗡嗡嗡 12:142020/03/02 政治 臉書散布柯文哲染病 陸網紅直播主遭冒用成幫凶 13:322020/03/02 社會 網傳染新冠肺炎 柯文哲嗆要提告 04:102020/03/03 地方新聞 柯文哲救她兒子一命！農村貧女蔡壁如 小護士轉戰政壇一路追隨 09:232020/03/03 政治 柯文哲警局合併卡全台人事 北市警局：與事實不符 17:022020/03/03 社會 王浩宇嗆柯文哲6發言人 反被網友酸 22:432020/03/03 政治 吳祥輝控柯文哲赴陸買賣活體器官 檢方不起訴 11:542020/03/06 社會 印度女大生移植男性雙手 新手膚色形狀漸變女性 15:452020/03/06 國際 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 馬國「女神」浴室內衣自拍嬌喊胖 網暴動：我噴血了 - 萬象 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 人夫滾床單暴斃 小三辯「壞不起來」！正宮打臉「床上功夫好棒棒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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