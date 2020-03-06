新竹市虎林國中9年3班同學的口罩很不一樣，大夥一片繽紛多采的色彩，原來他們是套上了導師洪鈴華親自巧製的愛心口罩套。（陳育賢攝）

新冠肺炎帶來衝擊，開學兩周以來各級學校每位同學入校後是罩不離口，而新竹市虎林國中9年3班同學的口罩很不一樣，不像一般只有單調的綠、紫、粉紅、淺藍等單色系，而是一片繽紛多采的色彩，原來他們是套上了導師洪鈴華親自巧製的愛心口罩套。

目前中央配額的成人口罩，每人每7天已提升到3片，若大家都順利買得到口罩，學生1周上課5天，3天勉強夠用，不過，若是容易出汗、講話口沫較多者，很可能縱使1天1片也很容易造成內罩太溼不舒服。

虎林國中9年3班導師洪鈴華在寒假發揮巧思，親手為同學縫製27個純棉口罩布套，在開學當天送給班上每個學生，不但能讓孩子擁有健康，還能展現個性。

洪鈴華說，這個方式讓班上孩子更願意配戴口罩，也在口罩資源不充裕的時候派上用場，有了「外套」，口罩不容易溼，使用時間可拉長，回家後只要每天將外罩脫下清洗消毒即可重複使用。

(中時 )