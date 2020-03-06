來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn），不僅擁有天使面孔、魔鬼身材，還常在她的個人「IG」 POPost性感照，大派福利。昨天（5日）又在貼出一組身穿黑色性感內衣的浴室自拍照，還留言：「肥了」，掀起網民暴動回應：「肥在哪裡」、「線條好美」。

身高170CM、體重45KG的李元玲，擁有體脂12%的完美比例，昨天完全褪去外衣，僅穿讓人看了噴鼻血的性感內衣，在浴室內鏡子前大玩自拍，全身沒有一絲贅肉，小蠻腰、馬甲線、長腿都十分吸睛的她，竟然說自己「肥了」，難怪不少網民紛紛留言：「肥胖已經被重新定義了」、「肥在哪裏」、「線條好美」、「太完美了」。

照片中可以看到，李元玲黑白相間的蕾絲肩帶，多了橫條固定兼具帥勁，下身則是幾何吊帶襪配小丁，並在浴室鏡前搔首弄姿，半轉身時還能瞬間見到小丁包覆美尻。讓粉絲留言「衣服100分」、「沒有肥」、「阿妳都在運動，還會發胖喔！可是看不出來耶，這麼超辣的身材，可能妳的胃腸太好了，吸收快！」、「靚女！我噴血」。

(中時電子報)