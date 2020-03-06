台驊投控（2636）6日公告去年全年營收112.58億元，年減2.41％，獲利2.41億元，年減34.16％，EPS2.15元，董事會通過擬配發股息1.3元。該公司預估今年中國大陸因疫情受到抑制的出口業務，隨著工廠復工，出貨潮落在3月中下旬，4、5月有V型反轉，全年進出口貨有機會優於去年。

公司說明，2019年受到中美貿易戰影響，國際海空運運量及運價較2018年雙雙衰退，對中國大陸地區影響尤劇，根據全球經濟預測機構IHS Markit統計，2019年從中國出口至美國海運貨量較2018年衰退10％；根據國際航空運輸協會IATA資料統計，2019年亞洲地區航空貨量較2018年衰退6％。台驊集團中國大陸地區營收佔比近70％，2019年營收僅小幅衰退2.4％，毛利逆勢成長2.6％，營業費用增加8％，主要係營運策略調整見效所致。

為降低中美貿易戰帶來的營運影響，經營團隊進行客戶結構調整，篩選優質客戶提供更多附加價值業務，淘汰毛利不佳之客戶；持續擴大投資東南亞團隊及加速開發東南亞地區業務，2019年度整體東亞地區（包括東南亞及日韓）營收較去年同期增加81％，營業額佔集團比重由2018年的6％上升至11％；開發歐非中東及亞洲線等非美航線市場及擴大鐵路銷售團隊規模；整合國際物流、報關、倉儲、配送等物流供應鏈，各產品毛利率提升。

因擴大投資東南亞團隊、組建供應鏈金融團隊及其他運營人才投資，使營業費用較2018年增加新台幣1.3億元，對2019年EPS影響超過1元。另因因2018年有一次性認列所得稅迴轉利益約新台幣4,500萬元，2018年所得稅稅率因此降至10％，2019年所得稅費用因無一次性利益沖減，所得稅稅率較2018年增加12％，2019年整體獲利仍較2018年下滑30％。

今年海運市場2月份透過航商減班保價策略奏效，雖受到疫情影響仍持續支撐，3月份80％中國大陸工廠復工，各地內陸交通卡車運輸也逐漸回復，港口船舶作業也已回到正常運營，惟因為缺工、缺原物料等因素，目前訂艙的客戶多為消耗年前庫存貨，預計等工廠開始出貨潮將落在3月中下旬，於4月～5月有V型反轉大出貨的可能。

空運市場受到疫情影響，航空公司於中國及東北亞客機航班停飛造成艙位供給量嚴重短缺。加上中國延遲復工、歐美品牌廠庫存短缺、國際對醫療資源進口需求急迫，已有海轉空或包機等急單搶艙潮，航空公司大幅調漲運價。能取得艙位之貨運代理業者，將可取得優勢，台驊集團長期與多家航空公司擁有長期穩定的合作關係，在目前情況下，仍持續為客戶爭取到艙位。

內貿市場部分，中國除湖北地區外之疫情已有趨緩趨勢，預期中國大陸人民經過疫情的衝擊後，將有報復性消費之可能，將帶動中國內需消費活動快速增長，有助於內陸物流運輸成長，台驊集團於中國地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，於上海、香港、蘇州、廣東、昆山等重要城市建置物流倉，內陸運輸網絡覆蓋中國一、二、三級近400個城市，將可於受惠。

2020年台驊集團正式成立於中國及台灣地區成立雙營運總部，中國營運總部負責持續尋找合同物流企業投資，完整中國進口一條龍供應鏈；台灣營運總部將積極發展中國地區以外之佈局，自中美貿易戰以來，中國製造持續外移至台灣、東南亞、非洲、中南美洲等地，台灣營運總部將積極開發台商回流業務，並持續投資東南亞市場，並擴大與非洲及中南美洲海外代理合作。

台驊集團自2009年起深耕東南亞，目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼各國建立13個據點，2020年，將擴大東南亞地區海空運銷售團隊編制，同時開發集團內亞洲地區及國際代理夥伴東南亞-歐美長程線業務，持續擴大東南亞業務。

今年初中國與美國第一階段貿易協議的簽訂，中國承諾於兩年內向美國採購2000億美元之商品；於今年2／14起，美國調降原於2019／9／1課徵15％之1200億美元商品關稅至7.5％，中國調降原課徵5％~10％之750億美元商品關稅至2.5％~5％，原本於2019年因關稅問題而抑制需求採低庫存策略之廠商，待疫情緩和後將有大量貨量回流的可能，未來中國進出口量皆有機會較2019年成長。

台驊集團於中國地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，將持續尋找中國合同物流投資標的，擴大中國倉庫及運輸的團隊，同時整合集團資源，完整進口供應鏈服務（國際物流+報關+倉儲+配送+保理金融）。

(工商 )