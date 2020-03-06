行政院計畫推出振興產業抵用券，詳細用法卻是眾說紛紜，連立委都問不到標準答案，讓立委很不滿。國民黨立委林奕華今天質詢時，質疑抵用券搭配國旅並不恰當，尤其連「藝文抵用券」，都得先在國旅消費過後才能領，增加使用難度。

林奕華在質詢行政院長蘇貞昌無法得到明確回覆後，轉而質詢文化部長鄭麗君的看法，但鄭麗君堅持要完整說明「文化部在此事上配合行政院政策」的立場，形成林奕華與鄭麗君頻頻搶話的場面，鄭麗君多次無奈表示「委員你要讓我講完才會了解」，蘇貞昌也想緩頰，希望兩人不要同時發言，林奕華眼見制止蘇揆及鄭麗君無效，只好怒嗆「這是我的質詢時間，我還要問問題，你閉嘴啦！」。

新冠肺炎疫情發燒，許多部會忙著爭取防疫特別預算中的「補助額度」，在文化部力爭下，也爭取到近3億元的發放補助額度，不過，林奕華卻質疑，政院堅持產業抵用券搭配國旅，增加民眾使用上的困難，而且使用國旅的人不見得對藝文活動有興趣，她也要求鄭麗君表達意見。

鄭麗君則表示，振興抵用券非唯一補助措施，因經費來自經濟部，要等經濟部設計規劃，林奕華則因為質詢時間有限，要求鄭麗君直接表達對「搭配國旅」認同或不認同，鄭則堅持發言要講完整，林奕華見發言時間越來越少則立即打斷鄭的發言，也讓鄭無奈表示「委員你要讓我講完」、「委員你要讓我說明這個政策目的在哪」。

由於鄭麗君雨林奕華都各有堅持，鄭麗君與林奕華發言聲音幾乎都重疊在一起，原先面帶微笑，蘇貞昌試圖替兩人緩頰，但發言也被林奕華反嗆「這是我的質詢時間，院長閉嘴啦！」

被林奕華公然喊閉嘴，蘇揆似乎也是「士可忍、孰不可忍」，忍不住在之後其他官員陸續上台的時間，對林奕華大嘆「委員你準備這麼多，但都不讓官員講，實在很可惜。」林奕華則不滿反嗆，「你們也不會正面回答，浪費我的時間。」蘇又說「你質詢後來都變成聲音很大、很吵。」林奕華則乾脆直接要求會議主席，制止蘇揆「這是反質詢立委！」

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(中時電子報)