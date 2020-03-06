新冠肺炎全球延燒，台東縣雖無確診案例，但防患未然法務部矯正署東成技能訓練所開辦行動接見系統，由家屬端下載APP，提出申請就可在家中與在監執行的收容人接見，藉用科技的便利，不僅解決遠途舟車勞頓的辛苦，並可兼顧肺炎防疫。

台東地區矯正機關長期以來接收西部地區矯正機關移入的收容人，家屬在接見上具有很大的困難，除了至當地矯正機關申請監獄對監獄的遠距接見外，本無其他替代方案；為了便利遠距離、偏鄉或行動不便的家屬，也能經常到監所探視收容人，給予收容人最親情支持與鼓勵，矯正署通令各矯正機關辦理「行動接見系統」，讓家屬透過手機或平板電腦，與在監所內的收容人接見。

為提升收容人家屬接見之便利性，東成技能訓練所利用影音無線傳輸技術，以行動接見系統讓收容人家屬能透過個人之行動載具與收容人進行視訊及音訊的溝通，避免舟車勞頓，減省需親自到矯正機關辦理接見之時間與交通成本，藉此強化收容人之親情連結。

東成技訓所所長林振榮表示，行動接見不僅可以增加接見的便利性，提供家屬另1個接見方式的選擇，亦可在武漢肺炎疫情尚未穩定前，減少家屬出門受感染的風險，確實為矯正革新與智慧監獄的一大步，廣獲家屬及收容人好評，自2月10日開辦截至3月6日止，己有58人申請，87位家屬使用。

(中時 )