澳洲音樂家日前來台演出，返國後確診新冠肺炎，值勤該班台北-布里斯本的組員將被要求居家隔離。事後再傳出確診音樂家是從英國倫敦搭機至曼谷，再轉機到台灣，長榮表示，與該班機接觸過的20多名機師、空服與地勤人員，都會給予防疫假居家隔離至3月8日。

長榮航空指出，依中央流行疫情指揮中心及澳洲官方衛生單位提供之資訊，一位新冠肺炎確診病患曾搭乘3月2日BR315班機由台北飛往布里斯本，該班機服務之12名空服員已於今日清晨返抵台灣，長榮航空依疾管署之規範給予14天有給之防疫假進行居家隔離。

此外，長榮航空採取更嚴格之防疫措施，該班機之3名飛行員、及曾近距離、持續性密集接觸的地勤人員比照辦理。

另外，該旅客曾於2月22日搭乘BR68自倫敦經曼谷抵達台北，該班機所有飛行員、空服員、及曾密集接觸的地勤人員，亦給予有給防疫假居家隔離至3月8日。

(中時 )