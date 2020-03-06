美妝通路商美華泰驚傳關閉分店，堡獅龍服裝公司也宣布在今年7月31日前關閉台灣全部51家店鋪，引發關注。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧指出，從肺炎疫情開始到現在，他最不願見到的倒閉潮還是發生了！他說台灣的經濟命脈，有很大部分抓在中國大陸手中，蔡政府若沒想通，未來台灣付出的代價將無限巨大。他認為，防疫雖是目前的首要任務，但是台灣的未來才是蔡英文政府必須面對的最大難題。

夏春湧在臉書指出，從肺炎疫情開始到現在，他最不願意看到的就是「倒閉潮」，現在還是發生了，就像一個骨牌效應，接下來的就是失業潮，再下去就是股市房市的黑暗期，最後就是台灣的信心危機。他說肺炎流行，印證輸贏都在未定之天，這一次考驗著蔡英文政府的危機處理能力，也讓韓國瑜擺脫困境全身而退，「一個大選的恩恩怨怨，竟然讓疫情來決定勝負，冥冥中老天自有安排」。

夏春湧認為，此次疫情未來走向，誰也沒有把握，但對台灣經濟的衝擊已顯而易見。他說這波疫情讓原已陷入泥沼的各行各業雪上加霜，再多紓困措施也只是杯水車薪，未來幾十萬台商的撤回台灣更增加年輕人的就業困難，惡性循環之下，只會讓失業率急遽成長，讓經濟建設的推動坐困愁城。

夏春湧也指出，台灣的經濟命脈，有很大部分抓在中國大陸手中，反中可以用來選舉，反中不能用來治國，如果蔡英文政府沒有想通這一點，仍然一意孤行而不對中國大陸釋出善意，未來台灣付出的代價將是無限巨大。他說疫情拖得越久對台灣的傷害越深，防疫雖然是目前的首要任務，但是台灣的未來，才是蔡英文政府必須面對的最大難題！他說疫情過後，才是真正開始考驗蔡英文的政治智慧，蔡所說的謙卑謙卑再謙卑，「希望不只是空口白話，因為台灣的大海嘯才剛剛開始」！

(中時電子報)