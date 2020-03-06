悠遊卡公司在 2019 年底宣布獲金融監督管理委員會核准兼營電子支付業務後開辦的電子支付「悠遊付」(EasyWallet)服務，在 2019 年 12 月 16 日正式上線，歷經幾個月的試營運期，將在 3 月底正式上線，讓手機綁定悠遊卡就可以輕鬆「嗶」進北捷、雙北公車，但是因為 iPhone 對於 NFC(近距離無線通訊)權限的管控，這項服務在初期將無法支援 iPhone，可說是讓台灣廣大果粉失望不已。

悠遊卡公司副總經理林季良在 3 月 5 日對外表示，「悠遊付」服務將在 3 月底統一對一般民眾開放。民眾只要下載「悠遊付」App並且綁定指定銀行的帳戶，就可享有多項電子之付服務。不過，由於蘋果 iOS 系統並沒有開放 NFC 的權限給第三方業者，因此無法在手機中使用悠遊付來搭乘大眾運輸工具，初期此部分功能將僅限於 Android 裝置能使用。

據了解，悠遊付服務綁定銀行帳戶後，將可用於(1)搭乘雙北地區捷運、公車，租借雙北地區還有桃園地區的 YouTube。 (2)支援全台 2 萬多家特約商店的QR Code掃碼消費支付，也可收款、線上付款及轉帳。(3)透過「悠遊付」綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理至多 20 張卡片資訊(可查交易明細、儲存電子發票並對獎)。(3)以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。(5)悠遊卡（悠遊聯名卡、悠遊 Debit 卡、押金制悠遊卡不適用）可以啟用悠遊付錢包的自動加值功能，由悠遊付錢包加值至記名悠遊卡中。

而由於蘋果 iOS 沒有開放 NFC 權限，再加上雙北的交通設施沒有 QR-Code 感應系統，因此，iPhone 在悠遊付服務上路後，無法使用手機內綁定悠遊卡，直接搭乘雙北大眾運輸的服務，但是其他悠遊付的功能都能使用(包含一般通路、超市小額消費等等)。對於 iPhone 無法使用悠遊付於大眾運輸工具這一點，悠遊卡公司副總經理林季良指出目前仍在跟蘋果亞太區溝通中。

除了現行可使用的範圍，悠遊卡公司先前也表明過「悠遊付」有望用於台鐵、高鐵系統。對此，林季良指出因為台鐵有自己的系統，當前悠遊卡公司仍在與台鐵洽談中。若要搭乘台鐵，要以儲值金額的悠遊卡電子票證服務；至於高鐵，也有自己的 QR-Code 系統，且沒有開放使用高鐵以外的 QR-Code，因此仍需要使用高鐵的 App 才能使用；目前，也正在規劃在台灣大哥隊等 2 大計程車業者推出悠遊付服務，軟體系統已經在測試中。

悠遊付相對於悠遊卡電子票證功能，可儲值金額、單筆金額都更高。悠遊卡限制單筆消費最高額度是 1000元、最多儲值至一萬元，且每個月有 3000 元交易上限；而悠遊付則是最高儲值上限為新台幣 5 萬元、單筆消費最高金額也是 5 萬，包含轉帳在內每月交易額度上限為 30 萬。加值功能上，悠遊卡自動加值是以 500 元為單位，悠遊付的自動加值功能最小單位則是 100 元。

據了解，目前悠遊付第一波合作的銀行包含：第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、台灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行與中國信託商業銀行。

(中時電子報)