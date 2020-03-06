高雄市長韓國瑜到底做得好不好？YouTuber對此訪問高雄當地的計程車司機，運將說，路現在有比較平，不會坑坑洞洞的；也贊同韓市長把三民區作為防登革熱的重點。

YouTuber「團長小魚兒」在《專心聽我講》中訪問計程車司機，針對路平專案，運將認為，路有比較平，並舉例說，澄清路、青年路、光復路，韓市長都有整平。像青年路原本是坑坑洞洞的，後來拆掉了，現在整條路鋪得很平坦。另外小港往機場方向以前也是坑坑洞洞的，每次下完雨都是洞，現在都不會了。

韓國瑜向登革熱宣戰，三民區是防登革熱的重點。運將贊成此做法。另外針對計程車在中午12點到下午2點，路邊停車休息不用收費，司機認為，當然能夠如此做會更好。

網友也認同司機說法，紛紛說：「聽了更傷心，這麼好的人，高雄人竟然不珍惜。」、「現在騎車在路上，真的感覺舒服很多，安全感直線上升，以前真的騎得很驚恐，真的！」、「計程車大大講實話而已啊！但是...聽起來就是爽爽爽啦！」、「高雄，沿海路往林園最明顯。」

(中時電子報)