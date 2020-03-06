新冠肺炎疫情持續發燒，各行各業都受到衝擊，弱勢族群受到關注相對減少。金門金海鷗商店負責人李志鴻今（6）日在金湖鎮代陳向鑫陪同下，捐出500斤麵線給金湖鎮公所與金湖國小，轉送給轄區和學校低收入戶家庭，傳達一分充滿正能量的溫馨關懷。
目前也是成員4萬餘人〈靠北金門〉板主之一的李志鴻指出，從搶口罩與假消息引發「衛生紙之亂」以來，社會瀰漫著仇恨對立，人與人之間的相互不信任加深，在充斥危機感中失去相互扶持，度過疫情危機的能量和動力，而隨著疫情的持續擴大，許多行業早已放起了無薪假，社會大眾一直關注疫情發展，卻忽略了原有在社會底層的弱勢鄉親，在這波疫情危機中，生活直接受到很大影響。
李志鴻強調，一個成熟、健康的社會，不該只是把大多數人照護好即可，而是也照顧好相對弱勢的鄉親才對，他在成立〈靠北金門〉後，深感許多社會弱勢家庭與個人，時常找不到援助，這回他發願意拋磚引玉，希望提醒大家在抗疫的同時，也注意到社會角落的那一群人，適時伸出援手和送出關懷。
代表接受的金湖鎮長陳文顧、金湖國小校長陳為信表示，這批麵線將盡快送到弱勢家庭和孩子手中，估計有100戶家庭受惠。
(中時 )
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