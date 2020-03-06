新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院研擬比照夜市券模式發放振興抵用券，民進黨立委賴惠員今在立法院質詢時詢問行政院昌蘇貞昌相關方案何時公布，蘇貞昌表示，各部會都在規劃當中，當疫情和緩後鼓勵大家消費，預計還是會比照夜市券，住宿拿抵用券的作法，各部會施行細節預計下禮拜可以出爐。

行政院長蘇貞昌今天繼續到立法院接受施政總質詢，針對行政院研擬發放振興抵用券，不過相關細節至今尚未定案，賴惠員詢問蘇貞昌相關細節何時可以確定公布。

蘇貞昌表示，現在特別條例母法通過後快速執法，預算通過後會盡速執行，旅館住宿業受到疫情衝擊，政府為鼓勵民眾住宿附帶抵用券，民眾住旅館可拿到抵用券；至於各部分抵用券，雨露均霑、立竿見影為原則，各部會列管項目都會仔細規劃，預算通過後各部會都會推出抵用券刺激消費。

賴惠員質疑，夜市抵用券推動過程不是很順利，回收率僅67％，振興抵用券如何避免重蹈覆轍。對此，蘇貞昌說，去年商圈夜市抵用券創造高效益，這次振興抵用券一定會做得更好。蘇貞昌話鋒一轉，批評馬政府舉債800多億元發放消費券，沒有刺激消費還舉債，是最不好的示範。

經濟部長沈榮津表示，過去國旅為發夜市券時，夜市消費約12％，推出夜市券後夜市消費達65％，增加5倍多夜市消費，夜市自治會都很滿意，現在振興抵用券大家都很期待，會讓消費者方便及達到刺激消費為原則，預計這禮拜或下禮拜方案會喬出來。

賴惠員追問蘇貞昌方案何時公布，蘇貞昌回應，各部會方案應該下禮拜可以確定公布。

(中時 )